الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتعزيز قيم التسامح والتعايش

علم الإمارات
10 مايو 2023 20:43

شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023، مراسم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وست دول لتعزيز التسامح وتوحيد الجهود لتعزيز قيم التسامح والتعايش.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، إضافة إلى مذكرة بين الإمارات وجمهورية أرمينيا وبين الإمارات وغينيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الإمارات ومملكة البحرين، ومذكرة تفاهم أخرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان، ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وحكومة إقليم السند الباكستاني.
تهدف مذكرات التفاهم الست الموقعة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بخلق مجتمع متسامح ومسالم، كما يعكس حرص الدولة على التعاون مع الدول الأخرى في تعزيز قيم التعايش السلمي الذي يساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار ونشر السلام.

أخبار ذات صلة
«الفتي الذهبي» مكسب «الفرسان» في «سلة آسيا»
الإمارات وفرنسا.. شراكة ممتدة وتوافق في شتى المجالات
المصدر: وام
الإمارات
التسامح والتعايش
مذكرات تفاهم
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
شعار شرطة الشارقة
الإمارات
فيديو.. شرطة الشارقة تحذر من عمليات الاحتيال والنصب عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
اليوم 13:01
«الفتي الذهبي» مكسب «الفرسان» في «سلة آسيا»
الرياضي
«الفتي الذهبي» مكسب «الفرسان» في «سلة آسيا»
اليوم 13:00
الإمارات وفرنسا.. شراكة ممتدة وتوافق في شتى المجالات
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة ممتدة وتوافق في شتى المجالات
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©