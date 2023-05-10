الإمارات توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتعزيز قيم التسامح والتعايش

شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023، مراسم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وست دول لتعزيز التسامح وتوحيد الجهود لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، إضافة إلى مذكرة بين الإمارات وجمهورية أرمينيا وبين الإمارات وغينيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الإمارات ومملكة البحرين، ومذكرة تفاهم أخرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان، ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وحكومة إقليم السند الباكستاني.

تهدف مذكرات التفاهم الست الموقعة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بخلق مجتمع متسامح ومسالم، كما يعكس حرص الدولة على التعاون مع الدول الأخرى في تعزيز قيم التعايش السلمي الذي يساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار ونشر السلام.