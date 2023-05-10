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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
10 مايو 2023 18:53

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 18:32 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:45.
بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:24 والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 08:29.

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المصدر: وام
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