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انطلاق ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي

انطلاق ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي
10 مايو 2023 17:58

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، بمشاركة 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم، والذي يستمر يومين في مركز أبوظبي للطاقة.
ويتزامن الملتقى - الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع كل من «أدنوك»المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» - مع عام الاستدامة في دولة الإمارات ويركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

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ويبحث صناع السياسات والرؤساء التنفيذيون والخبراء والأكاديميون والمستثمرون والرواد من حول العالم آلية تعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.
وتتركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما انطلق اليوم على هامش الملتقى «معرض ومؤتمر تقني»، يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.
وينعقد الملتقى فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، وسيسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في دولة الإمارات، ومجموعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، وخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والوقود البديل وحلول الطاقة الجديدة ومنخفضة الكربون لقطاع النفط والغاز والقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، وذلك بمشاركة 60 إلى 100 شركة معظمها تأتي لأول مرة إلى الدولة.
ويستعرض الحدث كذلك ريادة دولة الإمارات في تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لتسريع إزالة الكربون وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً، وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما يستند الملتقى إلى إرث الإمارات الراسخ في العمل المناخي، إضافةً إلى مبادرتها الاستباقية بتأسيس «مصدر» التي أصبحت من أكبر شركات الطاقة النظيفة.

المصدر: وام
أبوظبي
الإمارات
التكنولوجيا
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