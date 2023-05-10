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طحالب مضيئة على شواطئ رأس الخيمة

طحالب مضيئة على شواطئ رأس الخيمة
10 مايو 2023 17:25

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 
رصد عدد من صيادي إمارة رأس الخيمة طحالب بحرية ملونة ساهمت في تغير لون مياه البحر إلى الأخضر، وأكدوا أنهم رصدوا الظاهرة في مواقع مختلفة وأنها لا تتسبب في أضرار بيئية.
وقالوا إنهم يلاحظونها طوال العام وتزداد خلال الصيف.
وقال الصياد حميد الزعابي «ظهرت الطحالب على بعد 11 كيلومتراً من خور الجزيرة الحمراء، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت»، مشيراً إلى أنها «تصدر وميضاً عند تحرك القوارب بالقرب منها، وأثناء رفع الشباك خلال الفترة المسائية».

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وأضاف الصياد أحمد الشحي أن الطحالب تمثل مصدر غذاء للأسماك، خاصة سمك «الصافي»، ومصدراً مهماً للأكسجين، وتمتص ثاني أكسيد الكربون.

الطحالب
الصيادون
رأس الخيمة
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