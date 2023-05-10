سلطان النيادي يتواصل مع طلاب موريشيوس ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن تنظيم حدث دولي ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"، التي يقوم بها رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، في دولة موريشيوس، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المركز مع دولة موريشيوس؛ بهدف دعم قطاع الفضاء بها.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاتصال الرابع مع رائد الفضاء الإماراتي يوم 11 مايو في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات ، بحضور 400 ضيف بينهم طلاب سجلوا بالفعل لحضور هذا اللقاء من جميع أنحاء دولة موريشيوس.

وتم تدشين سلسلة "لقاء من الفضاء" من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء؛ من أجل توفير فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها، إذ تُعد هذه اللقاءات نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء، على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وسيعمل الاتصال المقبل مع الجمهور من دولة موريشيوس على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين مركز محمد بن راشد للفضاء، وSpace Mauritius، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، لدعم قطاع الفضاء في موريشيوس، من خلال التعاون في تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدات التقنية.

كما تشمل هذه الاتفاقية، التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في إرسال حمولات موريشيوس كجزء من مهمة القمر الاصطناعي "فاي – 1"، وقيادة تدريب المهندسين بها، إلى جانب تنظيم حدث "لقاء من الفضاء"؛ لإلهام الطلاب، والأجيال القادمة ليكونوا جزءًا من قطاع الفضاء بدولة موريشيوس.

وتم تصميم مهمة القمر الاصطناعي "فاي – 1"، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء؛ لتوفير منصة أقمار اصطناعية معيارية تعزز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الفضاء، وتشجع التعاون بين الهيئات الحكومية والجامعات والمنظمات الأخرى. وتهدف المهمة كذلك إلى زيادة الوعي بالدور الحاسم الذي تلعبه علوم وتكنولوجيا الفضاء في تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة الوطنية في هندسة المركبات الفضائية، وتصميمها، وبنائها.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



