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فحص الرؤية لـ 26700 طالب في مدارس دبي

أرشيفية
10 مايو 2023 14:39

أنهت إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي حملة فحص الرؤية في مدارس دبي بالتعاون مع مركز "الجابر للنظارات" والتي استفاد منها أكثر من 26 ألف و700 طالب وطالبة.

وبدأت الحملة مطلع أكتوبر الماضي وامتدت حتى نهاية مارس الماضي مستهدفة تنمية وعي المجتمع المدرسي بأهمية المحافظة على صحة العيون وضرورة الفحص الدوري للاطمئنان على مستوى حدة البصر وسلامة الرؤية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي " تماشياً مع التزام الهيئة بتنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على صحة الأطفال وسلامتهم وتعزيز نموهم نقوم بشكل منتظم ومتواصل بحملات توعية صحية موسعة في المدارس لتثقيف الطلبة وإكسابهم المفاهيم الصحيحة عن الأمراض وطرق الوقاية من المشكلات الصحية التي قد تعترضهم ومنها مشكلات العيون وغيرها".

وأعرب عن تقديره لمركز "الجابر للنظارات" لدعمه هذه الحملة الصحية المدرسية وكذلك كل الجهات المعنية في دبي التي تساند مثل هذه المبادرات الصحية المهمة.

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من جانبها قالت سناء ناصر القائم بأعمال الصحة بقطاع الصحة المدرسية في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: "على عكس البالغين قد لا يدرك الأطفال أنهم يعانون من مشكلة في الرؤية لذا فإن اختبارات العيون المنتظمة من وقت بدء الأطفال في الحياة المدرسية مهمة لضمان عدم حدوث هذه المشكلة".

وأكدت أن الفحوصات المنتظمة مهمة لإكتشاف أي تغييرات في العين قد تتطلب التدخل والعلاج المبكر ومن ثم تفادي أية نتائج سلبية محتملة قد تؤثر في مستوى الإبصار عند الأطفال.

وأشار أحمد عبد الله جابر بالشالات المدير التنفيذي لمركز الجابر للنظارات إلى سعي المركز للمساهمة بشكل إيجابي في خدمة المجتمع من خلال حملات متنوعة تهدف إلى التوعية بمتطلبات صحة النظر. 

 

المصدر: وام
فحص النظر
دبي
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