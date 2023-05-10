الإمارات تدين هجوماً قرب كنيس جنوب تونس

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت الدكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشادت بيقظة وكفاءة الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأوضاع، معربة عن خالص تعازيها إلى حكومة الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وأعلنت مصادر طبية أمس، أن شرطياً آخر توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته في هجوم إطلاق نار وقع مساء أمس الأول، خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة، ليرتفع عدد القتلى إلى 6 بينهم المهاجم.

وقتل المهاجم، وهو من قوات الحرس البحري، زميلاً له في مركز للحرس بجربة ثم توجه إلى الكنيس، حيث تُقام احتفالات يهودية سنوية، وفتح النار على أفراد الشرطة والزوار قبل أن يُقتل برصاص الشرطة. وخلال الهجوم قتل المهاجم ابني عم يهوديين، أحدهما فرنسي من أصل تونسي والآخر إسرائيلي تونسي، إلى جانب ضابط شرطة توفي في مكان الحادث وآخر في المستشفى أمس.

ولم تحدد السلطات بعد دافع الهجوم، كما لم تذكر ما إذا كان أي شخص آخر متورطاً في الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات.

إلى ذلك، استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم، وعبر معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تضامن المنظمة التام مع الجمهورية التونسية في جهودها لضمان أمنها واستقرارها.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا في بيانين الهجوم، مؤكدتين أن قوات الأمن التونسية تحركت بسرعة لوقف الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، على حسابه بموقع «تويتر»: «تستنكر الولايات المتحدة الهجوم والذي يأتي تزامناً مع موسم الحج اليهودي الذي يستقطب الزائرين إلى كنيس الغريبة من جميع أنحاء العالم». كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن الهجوم «يُذكر بشكل مؤلم بالهجوم الانتحاري، الذي أوقع 21 قتيلاً في الكنيس ذاته عام 2002». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في رسالة على «تويتر»: «الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا، نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا، نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل». وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا. ويأتي هذا الهجوم في وقتٍ تُسجّل السياحة انتعاشاً قوياً في تونس بعد تباطؤ حادّ خلال جائحة كورونا.