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مركبات أجرة عجمان «هجينة»

مركبات أجرة عجمان «هجينة»
10 مايو 2023 14:25

عجمان (الاتحاد)

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أكدت مؤسسة الخدمات التجارية التابعة لهيئة النقل في عجمان، بدء العمل في تنفيذ خطة تحويل أسطول مركبات أجرة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة، لمواكبة توجهات الدولة، وتماشياً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.
وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إن استبدال كافة مركبات الأسطول لمركبات هجينة، جاء تحقيقاً للخطة الاستراتيجية الهيئة في تحويل كافة مركبات الأجرة في إمارة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030.
وأضاف أن مركبات الأجرة الصديقة للبيئة، بلغت نسبتها 81.8% من أسطول مركبات الأجرة المشغلة في إمارة عجمان، ونقوم بشكل دائم بالتواصل مع موردي المركبات الصديقة للبيئة، للبحث عن أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لعام 2023 لتوفير 200 مركبة هجينة، حيث أثبتت هذه المركبات فعاليتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد المطروشي، على الاهتمام الكبير في تبني مبادرات استخدام الطاقة النظيفة وكيفية توظيفها ضمن منظومة النقل في إمارة عجمان، وبصدد إطلاق حزم لدعم مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وتحفيزهم لتبني المبادرات الخاصة بالاستدامة، لافتاً إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً في تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة، مما يحفز على السعي لإدخال هذه المركبات لخدمة قطاع النقل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عجمان
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