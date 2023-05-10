«المعاشات»: الالتحاق بجهة عمل خلال 6 أشهر شرط للاستفادة من «شورك»

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بعض الشروط المؤهلة للاستفادة من مشروع " شورك" ومن أهمها التحاق المؤمن عليه بجهة عمل جديدة خلال 6 أشهر من تاريخ نهاية الخدمة.

وقالت الهيئة إنه على الراغبين في ضم الخدمة من خلال مشروع "شورك" إبداء الرغبة في عدم صرف المكافأة عند التوقيع على استمارة نهاية الخدمة من عمله السابق، وخلال ستة أشهر ينبغي عليه الالتحاق بعمل جديد للاستفادة من مشروع "شورك" وخلال الشهر الأول من تاريخ الالتحاق بالعمل الجديد عليه أن يتقدم بطلب الضم من خلال جهة عمله.

وأضافت أن" شورك" لا ينطبق على مدد الخدمة السابقة للعمل بإجراءاته، وإنما يشمل فقط مدد الخدمة التي تنتهي من تاريخ 1 يوليو 2023.. مشيرة إلى أن مدد الخدمة السابقة التي لا تشملها إجراءات شورك يستطيع المؤمن عليه ضمها من خلال خدمة الضم بأحكامها الحالية.

ولفتت الهيئة إلى أن "شورك" يشمل فقط المؤمن عليهم الراغبين في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات، سواء كانت هذه الجهات في القطاع الحكومي أو الخاص، بينما لا يطبق على المنتقلين من أي صناديق تقاعد أخرى في الدولة إلى الهيئة أو العكس، مع ملاحظة أنه يمكن للمؤمن عليه في هذه الحالة الاستفادة من نظام تبادل المنافع بين الصناديق، والذي يسمح بالنقل بين الجهات إذا تضمنت لائحة الموارد البشرية بين الجهتين ما يسمح بالنقل، وفي هذه الحالة تصبح مدة خدمة المؤمن عليه متصلة، وتتحمل جهة العمل المنقول إليه أي فروقات في تكلفة الضم إن وجدت بعد تحويل مكافأة المؤمن عليه إلى جهة العمل المنقول إليها.



وأوضحت أن "شورك" لا يشمل أصحاب المعاشات، أو من توافر لديهم شروط استحقاق المعاش وهو على رأس عمله الحالي حيث أن الهدف من الضم مساعدة المؤمن عليه على استيفاء مدة خدمة استحقاق المعاش، وبما أن المتقاعد أو المستوفي لشروط الاستحقاق لديهم المعاش بالفعل أو مقومات الحصول عليه فهم غير مشمولين بـ "شورك"، كما لا يشمل مشروع "شورك" أصحاب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، نظراً لأن هذه المدة لا يستحق المؤمن عليه عنها مكافأة نهاية خدمة من الأساس.