القرية العالمية تفوز بجائزة الشرق الأوسط لأفضل المرافق العامة

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط لأفضل المرافق العامة لعام 2023.

ويأتي الخبر بعد ما حطمت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً لعدد الزوار حيث استضافت تسعة ملايين زائر خلال الموسم الـ 27. هذا وتستمر القرية العالمية بتخطي التوقعات في توفير تجارب استثنائية للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.



هذا وشهد الموسم السابع والعشرون فوز القرية العالمية بجائزتين مرموقتين، "جائزة دبي للجودة" الفئة الذهبية و"جائزة أفضل علامة تجارية" من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحظيت باعتماد دولي من "الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث" في المملكة المتحدة، وحصلت على "وسام الشرف" وتصنيف من فئة 5 نجوم من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لإدارتها المميزة في مجال الصحة والسلامة.