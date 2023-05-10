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بدء فعاليات اليوم الختامي لـ "قمة إدارة الطوارئ والأزمات"

بدء فعاليات اليوم الختامي لـ "قمة إدارة الطوارئ والأزمات"
10 مايو 2023 09:42

بدأت فعاليات اليوم الثاني والختامي من "قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023" التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وتنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.  

وتقام اليوم جلسات عمل متنوعة منها جلسة "استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات والجيل القادم من المخاطر" و"إعداد المجتمع للطوارئ والأزمات" و"منظومة بناء القيادات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات" بالإضافة إلى عدد من الكلمات الرئيسية المهمة.

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وتشكل القمة منصة عالمية تسهم في تعزيز الشراكات وتكريس التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة أبرز التحديات والتوجهات العالمية في هذا المجال.كما تناقش آليات الاستشراف والتنبؤ بالمخاطر المقبلة، بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود عبر نهج تعاوني دولي، فضلا عن تعزيز سمعة الدولة، وإبراز القدرات الوطنية، والكوادر المتخصصة والنموذج الإماراتي المتميز في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

 

المصدر: وام
أبوظبي
الطوارئ والأزمات
طحنون بن زايد
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