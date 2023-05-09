الإمارات تحتفي بتمكين النساء وأصحاب الهمم والأطفال

جنيف (وام)

أطلقت الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الجاري، معرضاً حول تراثها الثقافي التقليدي في قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ويقام المعرض - الذي يحمل عنوان «الفنون والحرف التقليدية في الإمارات العربية المتحدة»، وفتح أمام الجمهور - في صالة عرض قصر الأمم خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو، واشتمل على صور ومقاطع فيديو للفنون والحرف التقليدية الإماراتية، إلى جانب الأطعمة الشعبية، والكتب؛ كما سلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه الفنون والحرف بتمكين النساء وأصحاب الهمم والأطفال.

حضر حفل الإطلاق الرسمي للمعرض الذي نظّم بالتوازي مع مشاركة دولة الإمارات في الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وتاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب العديد من المسؤولين.

وقالت معالي شما المزروعي، في كلمة حفل الافتتاح، أود أن أشكر تاتيانا فالوفايا، ولا سيما قسم الدبلوماسية الثقافية على كرمهم وشغفهم وجهودهم الدؤوبة وتفانيهم في ضمان نجاح هذا الحدث.

وأضافت: بينما نستعد لاستضافة العالم في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، نحتفل من خلال هذا المعرض بأجدادنا وأسلافنا وارتباطهم بالطبيعة، وحكمتهم في ما يتعلق بالاستدامة، وتوقعهم الاستثنائي للمستقبل.

وأوضحت معالي المزروعي أنّ هذا المعرض يتمحور حول الاحتفال بروابطنا البشرية، بغض النظر عن هوياتنا أو من أين أتينا رغم الاختلافات في المكان والزمان؛ وفيما نشترك جميعاً في نفس المسار ونطرح نفس الأسئلة، فإن هذا المعرض لا يحتفل بالفنون والحرف اليدوية فحسب، بل والأهم من ذلك هي القصص التي تقف وراء ابتكارات الأجداد.

وأوضحت أنّ إقامة هذا المعرض لم تكن ممكنة لولا رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لذلك أود أن أتقدم إليها بالشكر والعرفان نيابة عن جميع النساء والأطفال في دولة الإمارات.

من جانبها، هنّأت فالوفايا دولة الإمارات على الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، وقالت: نعلم جميعاً مدى تميز تراث الإمارات العربية المتحدة، وهذا المعرض لا يمكنّنا فقط من رؤية أمثلة على براعة الإماراتيين الحرفية الرائعة والدقيقة، والأطباق الشهية الجميلة التي تذوّقناها، ولكن يمكننا أيضاً من رؤية كيف يمكن لهذه الحرف والحفاظ على التراث أن تعمل من أجل التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب ليصبحوا أشخاصاً مساهمين وفعّالين في مجتمعاتهم.

وأضافت فالوفايا: من خلال هذا المعرض الشيق نرى كيف يمكن استخدام التقاليد والتراث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تراث دولة الإمارات ليس جميلاً فحسب، بل إن دولة الإمارات العصرية جميلة أيضاً؛ إنّ المعرض يوضح لنا كيف يمكن للفنون والحرف اليدوية، كما حصل في دولة الإمارات، المساهمة في توفير حياة كريمة للناس، وكيف أنها تساعد في إشراك الجميع في خدمة ونماء المجتمع، وبناء مجتمع قوي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من خلال فنّهم وإبداعاتهم الخلاقة.

بدورها، قالت ريم الفلاسي، في كلمة: بسعادة غامرة، أنقل لكم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتمنياتها لكم بالتوفيق في كل ما تبذلونه من جهود لإبراز الصورة الحقيقية لدولة الإمارات، ولتسليط الضوء على تراثنا الأصيل.