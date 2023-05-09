سلطان القاسمي: «الشارقة للنقل البحري» تخطط للريادة عالمياً

الشارقة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن العمل يجري بطريقة منهجية ومتكاملة، وفي مختلف المستويات والمجالات لتطوير الأكاديمية، لتكون واحدة من المؤسسات البحرية الرائدة على مستوى العالم، موضحاً سموه أن الخطط والمشروعات الخاصة بالتطوير تشمل المستويات الأكاديمية والتدريسية، والأنظمة التدريبية والعملية، والمرافق الدراسية مثل المكتبات، إلى جانب التعاون الدولي والمناهج واستقطاب الخبرات العالمية، وذلك لصقل مهارات الطلبة الدارسين، وتخريجهم وفق المعايير المعتمدة، والمواصفات العالمية في تخصصاتهم البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بطلاب وطالبات أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أمس، في مبنى الأكاديمية في خورفكان.

وتناول سموه إنشاء الأكاديمية، كإحدى المؤسسات التعليمية المتميزة في إمارة الشارقة، متمنياً لها النجاح والتوفيق في أداء دورها المأمول في التعليم والتدريب وتخريج الكوادر الفنية، قائلاً سموه «بالقانون رقم 2 لسنة 2023، بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الصادر منّا، أصبحت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مؤسسة تابعة لحكومة الشارقة. نأمل أن تكون أكاديمية الشارقة للنقل البحري واحدة من المؤسسات البحرية الرائدة في العالم، لدعم وتطوير قطاع النقل البحري، وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي استناداً إلى أحدث النظم العلمية والعملية».

وأوضح سموه أنه لتحقيق هدف التميز الأكاديمي للطلبة، أضافت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عاماً أكاديمياً إضافياً للطلبة المسجلين حالياً لضمان صقل مهاراتهم، والارتقاء بكفاءاتهم العملية والعلمية اللازمة للعمل في القطاع البحري، وكذلك لنيل الاعتماد الأكاديمي المحلي، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة من «المنظمة البحرية الدولية» والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتناول سموه الخطط والمشاريع التي وضعتها الأكاديمية بهدف تطوير برامج التعليم والتدريب الملاحي البحري، قائلاً سموه فيما يختص بجوانب التدريب وتطوير الأنظمة والأجهزة: «توفير فرص إضافية للتدريب العملي والميداني على متن السفن، وفي أعالي البحار من خلال زيادة الساعات المخصصة للتدريب العملي، بما يلبي متطلبات الساعات التدريبية اللازمة لنيل الشهادات والاعتماد الأكاديمي من المنظمة البحرية الدولية، وتطوير أجهزة مركز المحاكاة بأحدث التقنيات في عمليات الملاحة والهندسة ودمج برامج الواقع الافتراضي لاستكشاف مختلف السيناريوهات البحرية، بما يعزز تجربة الطالب قبل انخراطه في التدريب العملي على السفن، بالإضافة إلى تطوير ورش تدريبية مكثفة للطلبة، وتطوير محاكٍ لبرج السفينة، والذي سوف يدمج المعرفة بالواقع العملي». وواصل سموه حديثه، مشيراً إلى ما تتضمنه خطة التطوير الخاصة بالمستوى والمرافق الأكاديمية قائلاً «تطوير مكتبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري وتزويدها بالمراجع والمصادر اللازمة للبرامج الأكاديمية للطلبة، ورفع المستوى الأكاديمي للطلبة من خلال تطوير المساقات وإثرائها بالجانب العملي والورش التدريبية، بما في ذلك الدورات الخاصة في اللغة الإنجليزية».

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، كلمته، بالدعوة إلى عودة طلبة الأكاديمية الذين سافروا سابقاً، للتدرب على قيادة السفن في أعالي البحار، بالتوفيق وبالعودة، سالمين وغانمين بالعلم والمعرفة.

خطط الأكاديمية

أشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى خطط الأكاديمية الطموحة على المستويات الدولية في التعاون في المجالات التعليمية المتنوعة، قائلاً «العمل على تعزيز التعاون الدولي والشركات المؤسسية، وتوسيع شبكة الشراكات مع جهات وجامعات دولية مختصة وعريقة في مجال النقل البحري؛ بهدف تبادل المعرفة وتطوير البرامج، والتأكيد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، جنباً إلى جنب مع تعيين عدد من الخبراء ضمن مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وذلك لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وإدارة الموارد البشرية للطلاب الذين يطمحون للعمل في مجال إدارة وصناعة النقل البحري، وهما الخبيران: البروفيسور جينس أوي شرودر هينريكس، نائب رئيس الجامعة الدولية للملاحة البحرية للمنظمة البحرية، والبروفيسور سيمانتك بهاتا شاريا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في جامعة (سولنت) بالمملكة المتحدة».