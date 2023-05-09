سلطان القاسمي يطلع على جهود تطوير «الشارقة للنقل البحري»

الشارقة (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مكتب سموه بالأكاديمية في خورفكان.

ورحب سموه، في بداية الاجتماع، بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء في اجتماعه الأول، مشيراً سموه إلى اختيارهم بناءً على خبراتهم العملية والعلمية التي ستعمل على تطوير الأعمال في الأكاديمية في مختلف المجالات الإنشائية والأكاديمية والبحرية وغيرها، ومثنياً سموه على ما قدموه من خدماتٍ متنوعة لإنشاء الأكاديمية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمستقبل الأكاديمية وخطط العمل الجارية لتطوير عدد من المرافق والإنشاءات المختلفة، إلى جانب الخطط الأكاديمية والإدارية، حيث اعتمد الاجتماع تشكيل اللجان الداخلية الدائمة بالأكاديمية.

واستعرض الاجتماع رؤية ورسالة الأكاديمية التي تسعى لأن تكون إحدى الأكاديميات المرموقة في مجال تخصصاتها البحرية بأقسامها المختلفة، إلى جانب مقترح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، وما يتضمنه من إدارات وأقسام متنوعة، تعمل على توجيه الطاقات للكوادر البشرية لتطوير العمل الإداري والأكاديمي والفني بالأكاديمية. كما ناقش الاجتماع اللوائح التنظيمية الخاصة بالأكاديمية، الإدارية منها والمالية. وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من الإحصائيات الخاصة بالطلبة الدارسين في أقسام الأكاديمية، وكذلك أعداد الطلبة المتدربين في السفن، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتدريب الطلبة في البحار.

حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد بن ناصر العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز اوفا شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد، والدكتور سيامانتك بهاتا شاريا نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة، وعائشة محمد بوخاطر الشامسي مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان.