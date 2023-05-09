«الشارقة لمناصرة اللاجئين 2023» تستقبل 423 مرشحاً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، أن الدورة السابعة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» شهدت العدد الأعلى من الملفات المتقدمة للمشاركة في تاريخ الجائزة، حيث استقبلت 423 ملفاً من 41 دولة في أربع قارات، بواقع 146 من أفريقيا، و105 من آسيا، و9 من أوروبا، و5 من أميركا الشمالية.

وارتفعت أعداد الملفات المشاركة في الدورة السابعة 2023 بنسبة 135% مقارنة مع الدورة السادسة 2022 التي استقبلت 177 ملفاً، حيث جاءت الملفات من المنظمات والمؤسسات الساعية للتعريف بجهودهم الإنسانية في دعم اللاجئين على مستوى العالم، وتقديم تجاربها في دعم المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد، ما يعد شهادة على نمو الجائزة وتطورها على مر السنوات، إلى جانب تنامي أهميتها ودورها في تسليط الضوء على جهود العمل الإنساني حول العالم.

وتنظم الجائزة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويبلغ قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، وهي مساهمة خاصة من مؤسسة «القلب الكبير» ولا يتم احتسابها من التبرعات التي تذهب بالكامل لمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وقالت مريم الحمادي، مديرة «القلب الكبير»: «نحن فخورون باستقبال عدد الملفات الأعلى في تاريخ الجائزة، إذ يعد هذا الارتفاع الملحوظ شهادة على أهمية الجائزة ومكانتها، ويعتبر تجسيداً لتنامي التزام المؤسسات الإنسانية والمجتمع الدولي بصناعة التغيير وإحداث الأثر الملموس في حياة اللاجئين من خلال الجهود والمبادرات الشجاعة والمبتكرة لمساعدتهم والإخلاص والتفاني في دعمهم».