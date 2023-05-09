441 ألف درهم من «بيت الخير» لدعم «جسور الخير»

دبي (الاتحاد)

قدّمت «بيت الخير» 441.476 درهماً لدعم حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، لنجدة المتضررين من الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية. وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية قد سارعت للمساهمة في حملة «جسور الخير» كونها تعد من أهم المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين من الزلزال، وتسخير الإمكانات الإغاثية واللوجستية، والكوادر البشرية والتطوعية، للحد من تداعيات الكارثة على حياة المنكوبين في البلدين، حيث قامت الجمعية بدعم الحملة من خلال تكثيف جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، وقامت بتسليمها عبر شيك نقدي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتنفقها ضمن خطة التحرك الإماراتي السامي الذي كان من أوائل هبات الدعم التي نهضت لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية. وأشاد العوضي بتفاعل مجتمع الإمارات مع الحملة، مما عكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها الدولة تجاه الشعوب المحتاجة، مشيراً للجهود الطيبة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تشكّل ترجمة صادقة لتوجهات القيادة الرشيدة لمد يد العون والمساعدة للجميع، وحرصها على المساهمة في مواجهة كل أزمة أو كارثة قد تصيب أي دولة في مختلف أنحاء العالم.