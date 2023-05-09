خبراء يستشرفون مستقبل «منظومة الطوارئ والأزمات في العالم»

هالة الخياط (أبوظبي)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023، والتي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت شعار (أبوظبي 2023) في فندق سانت ريجيس السعديات. وتجمع القمة قادة وأكاديميين وعلماء متخصصين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث حول العالم؛ بهدف رفع جاهزية منظومة الطوارئ والأزمات، وتوحيد الجهود العالمية في القطاع، وتسليط الضوء على مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات في ظل التهديدات والمخاطر المتنامية حول العالم.

كما تناقش القمة آليات ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة أبرز التحديات والتوجهات العالمية، إضافة إلى ترسيخ أهمية استشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والتطورات بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود.

وتوجه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته الرئيسية في القمة، بالشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الدعوة للمشاركة في الدورة السابعة لقمة إدارة الطوارئ والأزمات، مضيفاً أتقدم لـ«الهيئة» والقائمين على هذه القمة بالشكر الجزيل على حُسن التنظيم لهذا الحدث الذي يعتبر من الفعاليات المتخصصة المهمة على مستوى المنطقة.

وأوضح معالي قرقاش أن المؤسسات المرتبطة بالأزمات والطوارئ هي مؤسسات محورية ومركزية لضمان أمن الدول مثلها مثل أي مؤسسة أمنية أو دفاعية، وهذا لا ينفي بالضرورة أن هناك بعض الأنظمة تستغل مثل هذه الأحداث الإنسانية لإعطائها بُعداً ترويجياً وإيديولوجياً يخدم مصالحها وتوجهاتها السياسية، ورغم ذلك إلا أن التجارب أثبتت أن قدرة الدولة الوطنية وكفاءة أجهزتها هي أهم عنصر من عناصر التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية.

وقال عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن القمة تسلط الضوء على مدى يومين «9 و10 مايو» على مستقبل إدارة الطوارئ في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة، وتعمل على التعريف بمجالات الاستفادة من التقنيات الذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر والحد من أثارها وانعكاساتها، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين الذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث، ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.

وأكد الشامسي حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع دول العالم في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتبادل الخبرات المشتركة من تجارب دول العالم وجهودها في التعافي من الأزمات والكوارث.

وأضاف أن تنظيم القمة يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات على تعزيز دورها وقدراتها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتالي تطوير أداء وقدرات الاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته وإنجازاته الكبيرة. ولفت إلى أهمية القمة في دمج البعد الاستشرافي لإيجاد الحلول للأزمات الآنية، وأهمية التحليل الاستراتيجي في فن إدارة الطوارئ والأزمات الذي من شأنه أن يرفع من سقف النموذج الإماراتي الفريد والإيصال به نحو العالمية.

من ناحيته، ألقى حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الضوء على المخاطر العابرة للحدود والتي تتسم بسمات يمكن العمل على الحد من تداعياتها من خلال توحيد الجهود الوطنية والدولية.

وأضاف: «تمثل المخاطر العابرة للحدود تهديداً حقيقياً وخطيراً يؤثر على المجتمعات وسلامتها واستقرارها، ومن الضروري إرساء إدارة مستدامة تستحضر مقومات الحوكمة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل يلائم هذه الظروف ووضع الاستراتيجيات المناسبة، وتوظيف الطاقات الصحيحة والاستثمار الصحي والسليم لمواجهة هذا النوع من المخاطر.

من ناحيته، أكد الدكتور سيف الظاهري مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه من خلال ما شهدناه في الفترات الماضية من مواجهة الأزمات على المستويين الوطني والدولي، فمن الضروري اليوم وضع تصور شامل ومتكامل لاستشراف مستقبل الطوارئ والأزمات والجيل القادم من المخاطر، وذلك من خلال استمرارية الرصد والتحليل لكافة الأخطار وتداعياتها.

وأشار إلى ضرورة العمل على توليد تحليلات وتصور البيانات بشكل أفضل لدعم التنمية والتأهب والعمل الإنساني، كخطوات استباقية لمواجهة الكوارث المتوقعة وغير المتوقعة.

من ناحيتها، قالت مريم ياعد القبيسي المتحدث الرسمي عن قمة إدارة الطوارئ والأزمات 2023، إن القمة تناقش مستقبل إدارة الطوارئ في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة، وستعمل على التعريف بمجالات الاستفادة من التقنيات الذكية وعالم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر والحد من آثارها وانعكاساتها، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين الذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث، ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.

ولفتت القبيسي إلى أنه في ظل الظروف الحالية تلتف أنظار العالم إلى قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي للخروج بتوصيات مفيدة وفاعلة تخدم أمن مجتمعاتنا، لاسيما وأن القمة تحظى بنجاح كبير منذ انطلاقة دورتها الأولى في عام 2008، لتحتل مرتبة متقدِّمة في الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، لجهة تمكُّنها من استقطاب مجموعات مهمة من الخبراء والاستراتيجيين من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى شخصيات عالمية وعربية بارزة.

وصرح الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023» تشكل منصة عالمية مهمة لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية في الدولة في ظل عولمة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمختلف مراحلها الرئيسية، بما فيها من إجراءات وخطط للوقاية والجاهزية والاستجابة والتعافي.

وأضاف أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تصدرت مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الأمن السيبراني وتبوأت المرتبة الخامسة عالمياً استناداً إلى بنية تحتية رقمية متطورة، ومن خلال سياسات ومعايير وطنية قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وحماية الفضاء الرقمي وإدارة حالات الطوارئ المتعلقة بها في جميع مراحلها حسب المنهجية الوطنية العالمية. وأشار إلى أهمية إنشاء المشاريع الوطنية المتكاملة مثل المنظومة الوطنية الشاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «استجابة 100» (R100) التي تخدم جميع المستويات والشرائح في مختلف مراحلها الرئيسية لدفع وتيرة تحقيق الرؤية الوطنية في إنشاء دولة آمنة وقادرة على الصمود مدعومة بالممكنات التكنولوجية الوطنية، مثل السحابة الوطنية، وبما فيها من بيانات ضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي.

مذكرات تفاهم

خلال أعمال القمة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت ايه آي (Presight AI) التابعة لـG42 بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات.

وقع المذكرة من قبل «الهيئة» علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت ايه آي التابعة لـG42.

كما وقعت الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك لمواجهة مختلف المخاطر التي قد تنجم عن الأنشطة البشرية أو الكوارث الطبيعية، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي حدود الإمكانات المتاحة، وطبقاً لاحتياجات كل طرف. ووقع المذكرة من جانب «الهيئة» علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومن الجانب الموريتاني اللواء ختار محمد أمبارك، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات.

برنامج اليوم الأول

تضمن برنامج اليوم الأول من القمة الكلمات الرئيسية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ألقاها فهد بطي المهيري، المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» والتي تناول فيها مقتطفات من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الأزمات والطوارئ، إضافة إلى كلمة رئيسية لمعالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ولوريتا هيبر جيرارديت، رئيس فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول عقد 3 جلسات رئيسية تناولت الجلسة الأولى بعنوان «توظيف أدوات القوة الشاملة في إدارة المخاطر الوطنية» تكامل العناصر لمواجهة أي طارئ أو أزمة للتعامل معها بكل احترافية واقتدار وشارك فيها كل من د. جوه موه هنغ، رئيس معهد استمرارية الأعمال في سنغافورة، جيفري سوندرز، الرئيس التنفيذي لشركة نورديك فورسايت، جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان وأدار الجلسة الإعلامية فضيلة السويسي، إعلامي من «سكاي نيوز عربية».

وتخصصت الجلسة الثانية لمناقشة كيفية التغلب على أي تحديات متوقعة في منظومة مواجهة الأزمات والطوارئ وآليات التنسيق بين مؤسسات وقطاعات الدول والتي حملت عنوان «تحديات التكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات»، وشارك فيها المتحدثون: البروفيسور واهيغورو بال سيدهو، أستاذ إكلينيكي ويدير تخصص الأمم المتحدة في مركز الشؤون العالمية، والسيدة ميريام أورزوا فينيغاس، رئيس أمانة إدارة المخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي، وريتشارد هانا، مستشار رئيسي، الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في وزارة نيوزيلندا والدكتور أردهاسينا سوباهيلواكان مدير مركز الخدمات المناخية التطبيقية بوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء وأدار الجلسة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي – تريندز للبحوث والاستشارات.

كما حملت الجلسة الثالثة عنوان «المخاطر العابرة للحدود»، وناقشت المخاطر التي تؤرق معظم دول العالم حيث تتطلب تكاتفاً جماعياً من المجتمع الدولي لمواجهة مخاطرها، ولا تقتصر مخاطرها على دول المنشأ، وتحدث فيها حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

إدارة الأخطار

قالت لوريتا هيبر جيرارديت، رئيس فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - سويسرا، إن إدارة أخطار الكوارث لا تتعلق فقط بالاستجابة لحالات الطوارئ، بل يتعلق الأمر أيضاً بفهم المخاطر بشكل استباقي حتى نتمكن من الحد منها قبل وقوع الكوارث والتخطيط والاستعداد الجيد. وأكدت جيرارديت أهمية صمود القطاع المناخي والحضري، وضرورة الحوكمة الفعالة والبيانات والاستثمار لتطوير وتنفيذ استراتيجيات القدرة على الصمود والمرونة الناجحة.

بناء القدرات

أشار الدكتور عدنان علوان- لواء ركن متقاعد وخبير في إدارة الطوارئ والأزمات وإعداد القادة والاستراتيجيات من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023 هي الحدث الأبرز في هذا العام، وتعتبر نقطة مضيئة في علم إدارة الأزمات الحديث، إذ إن هذه القمة سينبثق عنها العديد من المفاهيم والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز وبناء القدرات للتعامل مع الأزمات خاصة للأجيال الجديدة من القادة والعاملين في هذا المجال.

سياسات وممارسات

قال ريتشارد هانا، مستشار رئيسي، الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في وزارة نيوزيلندا: «أرحب بفرصة المشاركة في قمة إدارة الأزمات والطوارئ - أبوظبي 2023، وأتقدم بالشكر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذا الحدث المهم»، مضيفاً «في عالم يتأثر بشكل مستمر بالأزمات يجب أن نستمر في تعزيز سياسات وممارسات إدارة الطوارئ والاستجابة للأزمات وخاصة في ضوء الآثار المتزايدة لتغير المناخ».