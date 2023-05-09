«صحية الوطني» تناقش سلامة الغذاء ومخاطر الوجبات السريعة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «سلامة غذائنا لصحة أجسادنا»، أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية». وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمهتمين والمتخصصين في السلامة الغذائية وأصحاب منشآت صحية عاملة في الدولة.

واستعرضت الشرهان محاور الحلقة التي ركزت على التحديات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بتعزيز السلامة الغذائية في الدولة، وسياسات الرقابة والتفتيش على سلامة الأغذية في مختلف إمارات الدولة، ونشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة السلامة الغذائية لدى أفراد المجتمع. وأكدت أن اللجنة اطلعت على العديد من التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء داخل الدولة واستيراد الأغذية، واستخلصت المقترحات والتوصيات التي سيتم تضمينها ضمن تقرير توصياتها بشأن الموضوع. وقدم المشاركون مقترحات أكدوا فيها على أهمية نشر التوعية الغذائية لدى طلاب المدارس خاصة في المراحل الأولى، وإيجاد مناهج متخصصة بالغذاء وبأهمية الغذاء الصحي، وضرورة تدريب العاملين في المنشآت الصحية والمطاعم، وأن لا تقل مؤهلاتهم العلمية عن شهادة الثانوية العامة.

كما أكد المشاركون أهمية دور وسائل الإعلام في نشر التوعية الغذائية، الدور الهام للوالدين في البيت في توعية أبنائهم، وحثهم على تناول الطعام الصحي، بدلاً من شراء الوجبات السريعة لما لها من آثار صحية كبيرة على نموهم. وطالب المشاركون بتوحيد الإجراءات والتشريعات التي تتعلق باستيراد المواد الغذائية عبر مختلف منافذ الدولة، وإيجاد مختبرات خاصة في تلك المنافذ لفحص الأغذية عند دخولها إلى الدولة.