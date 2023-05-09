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تفاهم بين «وزارة الداخلية» و«الفجيرة لتنمية المناطق»

محمد الشرقي خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
10 مايو 2023 01:42

الفجيرة (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، بهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون بين الأفراد، ونشر الوعي بالجانب القانوني بين مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.
وقّع المذكرة، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، المهندس خميس أحمد النون مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهميّة الشراكات المؤسسية في الارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية، وتحسين الممارسات السلوكية بين جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية الأصيلة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتحقيق أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.
وأشار سموّه إلى توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعميق الاستقرار بين الأفراد، ودعم انتشار الثقافة القانونية واحترام مبادئها، لينعم الفرد بمجتمع آمنٍ ومستقر، ويكون واعياً بمسؤوليته المجتمعية وأدواره وواجباته.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع الوعي فيما يخص ثقافة احترام القانون عبر إطلاق مجموعة منوعة من البرامج القانونية التوعوية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والتجارب والأنشطة ذات الصلة بأهداف المذكّرة، وذلك في مقارّ المجالس المجتمعية المتوزعة في مختلف مناطق إمارة الفجيرة. حضر التوقيع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء أحمد محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

وزارة الداخلية
محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
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