«الوطني» يبحث العلاقات الثنائية مع الصين

أبوظبي (الاتحاد)

التقى أسامة أحمد الشعفار رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تشانغ يي مينغ السفير الصيني لدى الدولة. وأشاد الشعفار بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعكس قوة امتدادها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1984، بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس نواب الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.