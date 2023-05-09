مؤتمرات وفعاليات الاستدامة.. منصات تعزز جهود مكافحة التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص دولة الإمارات على تنظيم واستضافة مؤتمرات وفعاليات دولية تسلط الضوء على تراث الدولة الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخصوصاً في مجالات الاستدامة. وتسهم هذه الفعاليات بدور محوري في دعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، الأمر الذي يدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي»، حيث يعد هذا المؤتمر أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.

وتتعدد الفعاليات والمؤتمرات التي تعزز وتدفع عجلة الاستدامة وترعى المبادرات الاستراتيجية المبتكرة في دولة الإمارات، ومنها أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2008، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويجمع الأسبوع، رؤساء دول، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباباً من مختلف أنحاء العالم، يساهمون كل حسب اختصاصه في صياغة مستقبل كوكبنا، حيث يناقشون ضمن فعاليات الأسبوع السبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام من أجل الأجيال القادمة.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة حدثاً بارزاً لتحفيز الحوار العالمي ودعم الجهود الرامية لتحقيق نتائج ملموسة، حيث يوفر للمشاركين منصات مهمة لمناقشة الأفكار وتطويرها إلى خطط عمل مجدية.

وأسهم الأسبوع على مدى 15 عاماً في تعزيز المكانة الدولية الرائدة للإمارات على صعيد الطاقة النظيفة، وزيادة الزخم والاهتمام العالمي بقضايا البيئة والمناخ.

وشهدت الدورة الأخيرة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تم تنظيمها تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر «كوب 28» خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير 2023، مجموعة متنوعة من الفعاليات وطرح العديد من القضايا والمحاور التي ناقشت أبرز تحديات الطاقة والمناخ.

قمة الاقتصاد الأخضر

تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة عالمية مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صناع القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص، بما يشجع على التحول للاقتصاد الأخضر.

وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر.

ومنذ إطلاقها عام 2014، حققت القمة تطوراً وإنجازات مهمة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين.

ومثلت فعاليات الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» التي عقدت في دبي يومي 28 و29 سبتمبر 2022، ركيزة مهمة ضمن تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، كما تعكس القمة جهود الدولة ودورها الريادي في الجمع بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبل أفضل للبشرية. وتعقد الدورة التاسعة من القمة هذا العام يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في دبي.

«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة. وقد رسخ «ويتيكس» منذ انطلاقه في عام 1999 مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة.

أسبوع المناخ والتنوع الحيوي

كما نظم «إكسبو 2020 دبي» أسبوع المناخ والتنوع الحيوي في أكتوبر 2021، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» بشهر واحد فقط في بريطانيا عام 2021، وذلك لحث العالم على التحرك لحماية كوكب الأرض وصونه.

وركزت الفعاليات وحلقات النقاش ضمن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، على الحد من التغير المناخي، وإدارة مخاطر الكوارث.

وتشهد إمارات الدولة كافة تنظيم فعاليات ومؤتمرات تسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الاستدامة ودفع التعاون العالمي في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات البيئية، ومنها المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في الشارقة، ومنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر عجمان الدولي للبيئة، وقمة رأس الخيمة للطاقة، إلى جانب استضافة إمارة الفجيرة المؤتمر العالمي «بيئة المدن» العام الماضي.

ويمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28»، دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، كما يشكل نقطة تحول رئيسة نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها، وفرصة مهمة لاستعراض منجزات دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في العمل المناخي.

مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية

تزامناً مع «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، ويعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية. وتتمحور الأوراق البحثية حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة. ويشكّل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.

نجاح ملحوظ لأسبوع المناخ

حقق أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة في مارس 2022، نجاحاً ملحوظاً، وذلك بالبناء على مُخرجات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

«COP26» في بريطانيا عام 2021. وشكل أسبوع المناخ قوة دافعة لتحفيز التعاون وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما أسهم الحدث في تهيئة المجتمع الدولي لانعقاد «كوب 27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة العام الماضي. واستقطبت فعاليات الأسبوع أكثر من 15000 مشارك حضوري وافتراضي من 40 دولة حول العالم، إضافة إلى نحو 500 متحدث وخبير عالمي، بما في ذلك وزراء ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، ومبعوثو المناخ ومسؤولو المنظمات المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة، وشهد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظيم ما يزيد على 200 جلسة حوارية وورشة عمل واجتماع طاولة مستديرة وزاري.