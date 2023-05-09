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جامعة أبوظبي تختتم مسابقة الخطابة

جامعة أبوظبي تختتم مسابقة الخطابة
10 مايو 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد) 

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اختتمت جامعة أبوظبي- حرم العين، المسابقة الوطنية الرابعة للخطابة والفصاحة بين المدارس بالتعاون مع مدرسة ليوا الدولية - فلج هزاع، بهدف الارتقاء بمهارات طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في مجال الإلقاء والخطابة أمام الجمهور. 
شارك في المسابقة 350 طالباً وطالبة من 68 مدرسة حكومية وخاصة، ومثل كل مدرسة فريق مكون من 3-5 طلاب، وذلك بحضور الدكتور حمد العضابي، نائب رئيس الجامعة، وفي ختام المسابقة، أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفرق الفائزة وتلقت الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في كل مستوى ولغة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تقديراً لأدائها المميز في المسابقة.

جامعة أبوظبي
الخطابة
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