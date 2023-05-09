التأكيد على تعزيز أهداف قطاع التغير المناخي والعمل البيئي

الفجيرة (وام)



أكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، اهتمام حكومة الفجيرة ممثلةً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتعزيز أهداف قطاع التغير المناخي والعمل البيئي، وتفعيل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال عالمياً.

جاء ذلك خلال ترؤس الزيودي الاجتماع الأول للفريق المحلي لإمارة الفجيرة، لمناقشة استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بحضور المهندس عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل قطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي.

وجرى - خلال الاجتماع - مناقشة أهم محاور العمل في المرحلة القادمة، واستعراض نماذج المبادرات الداعمة التي ستعمل عليها المؤسسات والجهات ذات العلاقة في إمارة الفجيرة، بما يسهم في إنجاح مشاركة الإمارة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز أهداف استضافة الدولة للحدث العالمي.

وقدّم المهندس عيسى الهاشمي، شرحاً تضمّن دور اللجان وآلية عملها، والمحاور الرئيسية التي سيتم تقديم المبادرات ضمن نطاقها ودورها المهم في تحقيق أهداف المؤتمر والخروج بتوصيات فاعلة.