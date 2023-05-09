منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يستضيف طاولة مستديرة حول الحياد الكربوني

المنامة (الاتحاد)

أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، أمس، استضافته أول سلسلة جلسات طاولة مستديرة عن الحياد الكربوني في مملكة البحرين تحمل عنوان «أسواق الكربون - تمويل وتسريع خطى الحياد الكربوني الصفري». والتي تعتبر «الأولى من نوعها التي تسبق تنظيم أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‏(COP28) في نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يعتبر ثاني مؤتمر أممي دولي عن المناخ يتم تنظيمه في المنطقة، بعد تنظيم المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‏(COP27) بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة في نوفمبر 2022، مما يعكس الدور المهم والفريد لمنطقة المينا في المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب إعلان المنتدى سيتم تنظيم جلسات الطاولة المستديرة بتاريخ 23 مايو 2023 تحت رعاية المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ليجمع خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال تغير المناخ والاستدامة وأسواق الكربون والتمويل لتقييم دور أسواق الكربون في مساعدة مجتمع الأعمال والشركات والدول على تحقيق طموحاتهم في الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري.

وتهدف جلسات الطاولة المستديرة إلى مساعدة المجتمعات في المنطقة على بناء فهم أفضل لأسواق الكربون إقليمياً ودولياً. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من المسؤولين ممن يمثلون الحكومات على مستوى المنطقة، من بينهم: ليلى سبيل مديرة التخطيط وتغير المناح والتنمية المستدامة في المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، اوكان اوغورلو خبير تغير المناخ بقسم تسعير الكربون في وزارة البيئة وتغير المناخ والتطوير العمراني التركية، وريهام الجزي الرئيس التنفيذي لسوق الكربون التطوعي لمنطقة المينا التي أطلقت مؤخراً كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوق تداول، والتي أقامت أكبر مزاد لتداول الائتمان الكربوني في أكتوبر 2022، حيث تم تداول أكثر من 1.4 مليون طن من الكربون من قبل بنوك وشركات صناعية إقليمية رائدة. كما تضم قائمة المتحدثين عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب، فينيتيا بيل كبير مسؤولي الاستدامة في مجموعة بنك الخليج الدولي، والسيدة جيسيكا روبنسون مسؤولة التمويل المستدام في منطقة المينا بشركة ايرنست آند يونغ بارثينون.