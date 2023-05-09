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الإعلام البيئي موضوع جائزة التميز العربي لعام 2023

الإعلام البيئي موضوع جائزة التميز العربي لعام 2023
10 مايو 2023 01:41

القاهرة (وام)

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 أعلن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أنه تقرر أن يكون الإعلام البيئي هو موضوع جائزة التميز العربي لهذا العام.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في افتتاح الاجتماع الثاني للدورة السابعة للجنة التميز للإعلام العربي، التي تضم خبراء من الدول العربية مكلفين بالنظر في الترشيحات للجائزة التي وردت للجنة من الدول العربية الأعضاء في الجامعة.
وقال: إن اختيار هذا الموضوع يأتي في ظل صعود الاهتمام بالبعد البيئي، وبهدف نشر الثقافة البيئية في المنطقة، مشيراً إلى استضافة مصر لمؤتمر اCOP27، وكذلك استضافة المغرب للمؤتمر في عام 2016، واستعداد الإمارات لاستضافة النسخة القادمة للمؤتمر نوفمبر المقبل.
وأضاف: إنه تمت مخاطبة الجهات الإعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات والتي تتمحور جميعها حول موضوع «الإعلام البيئي».. مشيراً إلى أنه من المقرر تسليم الجوائز للفائزين على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالرباط يوم 21 يونيو 2023. وقال إن قطاع الإعلام والاتصال تلقى مجموعة من الترشيحات وحرص على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان أكبر قدر من المشاركين والذي بلغ عددها 107ترشيحات في مختلف الفئات.. الأعمال التلفزيونية 22 عملاً، وفئة الأعمال الإذاعية 22 عملاً، وفئة أعمال الصحافة المكتوبة 39 عملاً، وفئة أعمال الإعلام الرقمي 15عملاً، والشخصيات والمؤسسات المرشحة للتكريم 9 أعمال.

جامعة الدول العربية
الإعلام البيئي
جائزة التميز العربي
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