حملة لتوعية مرتادي الشواطئ والمسابح في الشهامة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشرطة أبوظبي، حملة توعوية بشأن شاطئ الباهية، والقناة المائية في الشليلة، والمسابح الواقعة ضمن اختصاصات المركز في الشهامة، وذلك ضمن إطار التزام البلدية بتعزيز الثقافة المجتمعية بخصوص الإجراءات الوقائية ومعايير السلامة. تزامنت مع الحملة الميدانية، حملة إلكترونية من خلال الحسابات الرسمية للبلدية، وتطبيق «فريجنا»، عبر إرسال مئات الرسائل النصية التوعوية والتثقيفية إلى أفراد المجتمع لحثهم على الالتزام بالمعايير والمتطلبات التي تضمن لهم سلامتهم وصحتهم العامة أثناء ارتياد الشواطئ والمسابح.

وتضمنت الحملة كذلك تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «المنقذ الصغير»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبمشاركة طلاب المدارس، واستهدفت تعليم الأطفال مهارات الإنقاذ والوقاية من الغرق.

وركزت الحملة بمحوريها الميداني والإلكتروني على توعية مرتادي هذه المرافق للتقيد باللوحات الإرشادية، منوهة سكان المنطقة بعدم السباحة في بحر الباهية والقناة المائية في الشليلة لأن المنطقتين غير مجهزتين وغير آمنتين للسباحة.