«أبوظبي للخلايا الجذعية» يؤكد على النهوض بالقطاع الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور يندري فنتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية بمناسبة يوم الإمارات الطبي: «يُعد يوم الإمارات الطبي مناسبة مهمة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، والذي تم تخصيصه لتكريم تضحياتهم وجهودهم المستمرة في تقديم الرعاية الرحيمة والنهوض بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة طبية رائدة. وكمهنيين طبيين ندرك المسؤولية على القطاع في التطوير المستمر لمهاراتنا ومعلوماتنا لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى».

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «يُعد يوم الإمارات الطبي، الذي انطلق عام 2022، مناسبة هامة تتيح لنا إبراز جهود قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتقديم خدمات طبية بمستوى عالمي وتقدير العاملين في مجال الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، قالت الدكتورة ميسون آل كرم، رئيس الإدارة الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «مع احتفالنا بيوم الإمارات الطبي، ننظر إلى إنجازات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وندرك التقدم الذي تم إحرازه. في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، ونعرب عن امتناننا لدولتنا لتقديرها للعمل الجاد وتفاني المتخصصين في الرعاية الصحية في الدولة.