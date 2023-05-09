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«دبي الصحية»: دور محوري للإمارات لتعزيز المعارف والخبرات الطبية

«دبي الصحية»: دور محوري للإمارات لتعزيز المعارف والخبرات الطبية
10 مايو 2023 01:41

دبي (وام)

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 أكدت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز المعارف والخبرات الطبية في جميع أنحاء العالم.
وقالت بمناسبة يوم الإمارات الطبي الذي يصادف 9 مايو من كل عام: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية تضافر الجهود على الصعيد الأكاديمي والصحي لتحقيق هذا الرسالة نركز مساعينا لإرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية ورسم ملامح مستقبل أفضل للقطاع في دولة الإمارات للأجيال القادمة».
وأضافت: «يشرفنا في يوم الإمارات الطبي أن نغتنم الفرصة للتعبير عن خالص تقديرنا لاختصاصيي الرعاية الصحية وامتناننا لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة ومساهماتهم القيّمة والفاعلة في سبيل الارتقاء بصحة وعافية مجتمعاتنا».
ولفتت الدكتورة تهلك إلى حرص مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على الالتزام بدعم وتطوير القطاع الطبي في الإمارات، ومواصلة السعي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات التميز في التعليم والبحث الطبي ورعاية المرضى.

دبي
مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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