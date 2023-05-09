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شراكة بين «دبي الصحية الأكاديمية» و«أكسفورد»

علوي علي وإليانور موراي عقب التوقيع (من المصدر)
10 مايو 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي في دبي، توقيعها مذكرة تفاهم مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة عالمياً، للتعاون في مجالات برامج التعليم التنفيذي والأبحاث.  وقع مذكرة التفاهم الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة إليانور موراي، العميد المشارك لشؤون التعليم التنفيذي وزميل أول في ممارسات الإدارة في كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد.
وقال الدكتور علوي الشيخ علي: «نحن نتعاون مع واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم لدعم فريقنا بلوغ أقصى تطلعاته. وستعمل هذه البرامج الاستراتيجية كمحفز لتمكين فريقنا من تطوير قدراتهم والوصول إلى آفاق جديدة ضمن رحلتنا للتأثير على الحياة والنهوض بالقطاع الصحي في دبي وخارجها».
وقالت الدكتورة إليانور موراي: «نفخر بالتزامنا الدائم بدعم التميز في تطوير الكوادر القيادية. ويسرنا التعاون مع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها لسكان دبي، ونتطلع لمزيد من التعاون معهم».

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
دبي
جامعة أكسفورد
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