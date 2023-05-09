«زايد العليا» تنظم أسبوع الأصم العربي في العين

العين (وام)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مدينة العين فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ48 تحت شعار «أهمية التقنيات الحديثة في تعليم ورفع مستويات ثقافة الأصم»، والتي تستمر على مدى يومين.

حضر الحفل عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وعدد من مديري المراكز التابعة للمؤسسة ومملثي الجهات الحكومية والخاصة في مدينة العين.

وتأتي هذه الفعاليات لتواكب الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الـ48، وذلك للتعريف بالإعاقة السمعية ودعم الأشخاص الصم وضعاف السمع وتمكينهم في المجتمع وتوفير الخدمات والحقوق للصم والمرافقة الخدمية التي تساهم في دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز تعليم وثقافة الأصم عبر الأنظمة والبرامج المتخصصة لدعم الصم.

وقالت سالمة التميمي، رئيس قسم الإعاقة السمعية بمركز العين للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تحرص المؤسسة على الاحتفال بأسبوع الأصم العربي من كل عام من خلال مراكزها المختلفة، وذلك بتنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة لدمج أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع مع باقي أفراد المجتمع، وفي هذا العام قام مركز العين للرعاية والتأهيل بإطلاق فعاليات بالتزامن أسبوع الأصم العربي الـ48 شاركت فيها المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حفل تخللته عدة فقرات منها فيلم أسبوع الأصم 48 وأوبريت «أصم ولي في الحياة طموح»، بمشاركة مدرسة شما بنت محمد للتعليم الأساسي، وفقرات منوعة لعروض الليزر والمسابقات.