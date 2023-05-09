الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«زايد العليا» تنظم أسبوع الأصم العربي في العين

«زايد العليا» تنظم أسبوع الأصم العربي في العين
10 مايو 2023 01:41

العين (وام)

أخبار ذات صلة
إطلاق «مواقف» أصحاب الهمم المشتركة بين الإمارات والكويت
على خطى الكبار.. شباب الأهلي بطل «دوري 21 »

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مدينة العين فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ48 تحت شعار «أهمية التقنيات الحديثة في تعليم ورفع مستويات ثقافة الأصم»، والتي تستمر على مدى يومين.
حضر الحفل عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وعدد من مديري المراكز التابعة للمؤسسة ومملثي الجهات الحكومية والخاصة في مدينة العين.
وتأتي هذه الفعاليات لتواكب الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الـ48، وذلك للتعريف بالإعاقة السمعية ودعم الأشخاص الصم وضعاف السمع وتمكينهم في المجتمع وتوفير الخدمات والحقوق للصم والمرافقة الخدمية التي تساهم في دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز تعليم وثقافة الأصم عبر الأنظمة والبرامج المتخصصة لدعم الصم.
وقالت سالمة التميمي، رئيس قسم الإعاقة السمعية بمركز العين للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تحرص المؤسسة على الاحتفال بأسبوع الأصم العربي من كل عام من خلال مراكزها المختلفة، وذلك بتنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة لدمج أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع مع باقي أفراد المجتمع، وفي هذا العام قام مركز العين للرعاية والتأهيل بإطلاق فعاليات بالتزامن أسبوع الأصم العربي الـ48 شاركت فيها المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حفل تخللته عدة فقرات منها فيلم أسبوع الأصم 48 وأوبريت «أصم ولي في الحياة طموح»، بمشاركة مدرسة شما بنت محمد للتعليم الأساسي، وفقرات منوعة لعروض الليزر والمسابقات. 

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
العين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©