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«البرلمان العربي للطفل» يعقد جلسة في 22 يوليو بالشارقة

خلال اللقاء (من المصدر)
10 مايو 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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 أكد البرلمان العربي للطفل أحد مؤسسات جامعة الدول العربية، أن الجلسة الثانية من الدورة الثالثة ستعقد في الثاني والعشرين من شهر يوليو المقبل، بمدينة الشارقة.
ووجهت الأمانة العامة للبرلمان خطابات الدعوة إلى الجامعة العربية والدول العربية، لحضور أطفالها من أعضاء البرلمان الجلسة التي من المقرر أن تعقد في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة أحد موضوعات الطفولة، والتي ستدرج في جدول أعمال الانعقاد بجانب المشاركة في البرنامج المصاحب من تأهيل وزيارات.
ستترأس الجلسة الكويتية جنان جابر الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل، والتي جرى انتخابها رئيساً للبرلمان للدورة الثالثة في الجلسة الافتتاحية التي عقدت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي بمشاركة أطفال من سبع عشرة دولة عربية.
وفي هذا الصدد، بحث أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور أعضاء اللجنة التنظيمية للبرلمان سبل استضافة أطفال الوطن العربي خلال شهر يوليو المقبل وتوفير كافة السبل الكفيلة بإنجاح أعمال الجلسة.
وأكد الباروت خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بمقر البرلمان في مدينة الشارقة، أن العمل يجري على قدم وساق مع اللجنة التنظيمية وشركاء البرلمان في دولة الإمارات وفي خارج الدولة لتنظيم أسبوع متكامل من البرامج والزيارات والورش، فضلاً عن عقد الجلسة الثانية من الدورة الثالثة، والتي من المتوقع أن يشارك في أعمالها قرابة 68 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان يمثلون سبع عشرة دولة عربية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الأمانة العامة للبرلمان، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها على نجاح أهدافها في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأعمالها ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لتحقيق المنشود في تمثيل الأطفال العرب، وبناء شخصية الأعضاء ليكونوا قيادات مجتمعهم ومستقبلهم الواعد.

البرلمان العربي للطفل
الشارقة
جامعة الدول العربية
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