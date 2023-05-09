500 ألف درهم دعماً لـ«سدرة الأمنيات» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

رصدت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ما يقارب 500 ألف درهم دعماً مجتمعياً من أفراد وجهات مختلفة في الدولة منذ 2022 وحتى الآن لصالح «سدرة الأمنيات»، الذي يتبنى تحقيق أمنيات جميع الأيتام المنتسبين للمؤسسة، في حين بلغ إجمالي الأمنيات المحققة منذ إطلاق المشروع وحتى الآن 3.191 أمنية.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: دشن مشروع «سدرة الأمنيات» ليترجم رؤية عميقة وواقعية نابعة من منطلق الرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أشاد بضرورة الاهتمام بالابن اليتيم، الأمر الذي يستدعي ضرورة الوقوف على احتياجاتهم، والقرب منهم لمعرفة ما يجول في خواطرهم لمد جسور التواصل معهم وتعزيز مشاعر التضامن بين أفراد المجتمع وفئة الأيتام، ورفع مستوى الوعي وتحفيز الجمهور بضرورة المشاركة والتأثير في مثل هذا المشروع الإنساني.

وتابعت: تم إطلاق مشروع سدرة الأمنيات للمرة الأولى عام (2016) لتهدف إلى تحقيق 1000 أمنية لأبناء المؤسسة المنتسبين لها، وتم بالفعل تحقيق جميع الأمنيات وتوالت السنوات وتمكنا خلال الأعوام السابقة من تحقيق ما يتجاوز 3 آلاف أمنية لأيتام اختاروا أمنياتهم التي يرغبون بتحقيقها لتباشر المؤسسة العمل على تفعيل المشروع المدعوم من الأفراد المهتمين بإسعاد الأيتام وتحقيقها لهم.

وتنوّعت أمنيات الأيتام ما بين رغبة بعضهم في الحصول على الألعاب، وبعضهم تمنوا الأجهزة الإلكترونية، وأمنيات بعضهم في الاشتراك بنوادي رياضية تعزز صقل هواياتهم، وأمنيات أخرى في الحصول على هواتف محمولة أو ألعاب، وغيرها من الرغبات التي تعزز مشاعر السعادة في قلوب الأيتام والمتبرعين، وتعد هذه الأمنيات البسيطة ذات بعد إنساني واجتماعي ونفسي وتربوي ينعكس عليهم إيجاباً ويثمر عن شعور مليء بالرضا والفرحة.