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الطقس اليوم صحو
10 مايو 2023 01:41

أبوظبي( وام )

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم  صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
 وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية  تتراوح سرعتها من  10 إلى 20  كلم/س تصل إلى 35 كلم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:36 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 21:06.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 26:00 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.

الإمارات
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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