نورة الكعبي: تشجيع مبادرات توطين المعرفة

دبي(الاتحاد)

استضافت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، الشركاء من الجهات والمؤسسات المانحة التي ساهمت في دعم طلبة جامعة زايد للعام الدراسي 2022-2023، خلال حفل تكريمهم والذي أقيم بحرم جامعة زايد بإمارة دبي مؤخراً، وبحضور عدد من المسؤولين الأكاديميين والإداريين.

ورحبت معاليها في بداية الحفل بالضيوف والحضور، وعبرت باسمها واسم أسرة الجامعة عن مدى شكرها وامتنانها للمساهمات الإنسانية التي أبدوها في دعم 346 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود عن طريق تخصيص رواتب شهرية لتغطية تكاليف المواصلات والغذاء والاحتياجات الأخرى، ودعم 76 طالباً وطالبة بأجهزة الحاسوب الآلي للاستخدامات الأكاديمية خلال مسيرتهم الأكاديمية في الجامعة.

وعبرت في كلمة ألقتها في بداية الحفل عن جزيل الشكر والعرفان للشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات، وقالت: «أنتم خير مثال في نهج العطاء والمسؤولية الوطنية تجاه التطوير المستمر لمنظومة التعليم وتأهيل الأجيال القادمة، لخدمة مسيرة البلاد نحو الأفضل وفي شتى المجالات، تماماً كما أراد لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضافت معالي نورة الكعبي: «اليوم، وبفضل جهودكم، تتمتع جامعة زايد بسمعة مرموقة كواحدة من الجامعات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، وتُعد الأولى من نوعها في الدولة لطرحها برامج عصرية ومبتكرة (متداخلة التخصصات)، مصممة لمنح الطلبة نطاقاً أوسع من العلوم النظرية والتطبيقية لاستيعاب تخصصاتهم المختارة بالشكل الذي يضمن لهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والارتقاء في حياتهم المهنية بعد التخرج. وأنا على يقين بأن ما سننجزه معاً في المرحلة المقبلة سيقودنا بخطى ثابتة نحو الريادة».

كما عبرت معاليها عن تفاؤلها بأن منظومة الشراكة الإيجابية مع المانحين والداعمين ستجد طريقها في المستقبل القريب إلى دعم المشاريع البحثية والدراسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كجزء من تشجيع المبادرات الهادفة لتوطين المعرفة، في سبيل خلق بيئة تعليمية رائدة ومُبتكرة، حاضنة ودافعة للتفكير الخلّاق، وتُلبي رؤى دولتنا على المدى الأبعد.

من جهته، أكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، على حرص المؤسسة على دعم قطاع التعليم في المجتمع، وتلبية رغبات الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء في مد يد العون للطلبة المتعسرين لاستكمال تحصيلهم العلمي.

ومن جانبه، أعرب محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن سعادته بدعم الطلبة ذوي الدخل المحدود في جامعة زايد، وقال: «إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية العلم ودوره في تنمية المجتمع، وترسيخ دور العلم والنهوض بمكانة الدولة وتعزيز موقعها في مصاف الدول المتقدمة».

قائمة المكرمين

شملت قائمة المكرمين الذين قدموا الدعم المادي لطلبة جامعة زايد لإكمال مسيرتهم التعليمية خلال العام الدراسي 2021/2022، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، صندوق الزكاة، جمعية بيت الخير، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وعائلة المرحوم عبيد الحلو.