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تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«آور كراود أرابيا»

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (من المصدر)
10 مايو 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وشركة «آور كراود أرابيا» التابعة لشركة «آور كراود» الإسرائيلية، والتي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق العديد من المبادرات المشتركة وإدارتها، وذلك بهدف تسريع نمو منظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي في حرم الجامعة الواقع في مدينة مصدر في أبوظبي.
وتتضمّن مذكرة التفاهم مبادرات عدة؛ منها إنشاء صندوق لرأس المال الاستثماري يركز على مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوسّع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، وتطوير تعاون استراتيجي بين الجامعة وشركة «إنتغريتد داتا إنتلجنس»، المختصة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة «آور كراود» في أبوظبي، في مشاريع بحثية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التطبيقية في مختلف القطاعات، وتعزيز منظومة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي من خلال إبرام علاقات شراكة استراتيجية مع أبرز الجهات الحكومية المعنية، وإتاحة فرص التدريب والعمل لخريجي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي من خلال شبكة «آور كراود» العالمية الواسعة المؤلّفة من شركات التقنيات الناشئة والشركاء في القطاع الصناعي.
 وأكّد سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حرص الجامعة على تعزيز ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الشراكة المبرمة بينها وبين «آور كراود أرابيا» تُرسي الآليات الملائمة لاحتضان الشركات الناشئة، وإيجاد فرص محلية لاستيعاب الخريجين الموهوبين من طلبة الجامعة. 

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
أبوظبي
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