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«الابتكار والتصنيع الرقمي» في منتدى بجامعة الشارقة

«الابتكار والتصنيع الرقمي» في منتدى بجامعة الشارقة
10 مايو 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد) 

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نظمت كلية الهندسة في جامعة الشارقة بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية، المنتدى الدولي الأول للابتكار والتصنيع الرقمي، في ظل التحول نحو المجتمعات الرقمية المستدامة والخضراء، والثورة الصناعية التكنولوجية المستقبلية، وتناول المنتدى موضوع تقنيات التصنيع الرقمي الذكي والمستدام Smart-Digital-Green (SDG) وتطبيقاتها في المجتمع والقطاعات الصناعية والتجارية المتعددة، ومنها التصنيع والنقل، والفضاء، والطاقة، والصحة. وشارك في المنتدى عشرون متحدثاً وخبيراً يمثلون قطاعات الصناعة، والمؤسسات الأكاديمية، وخبراء من مراكز البحث العلمي المختلفة. كما عرض المنتدى خلال جلساته عدداً من المشاريع وقصص النجاح بالتعاون ما بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة والكبيرة، بالإضافة إلى عرض لأحدث البرامج التدريبية، الخاصة بتلك البرامج لطلبة الجامعة. بدأ الملتقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، بكلمة رحب فيها بالمشاركين والمتحدثين الذين يمثلون عدداً من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في ابتكار التقنيات الرقمية والذكية المتخصصة في مجال التصنيع. وأكد أهمية الموضوع الذي يناقشه هذا المنتدى، مشيراً إلى أنه يناقش أحد أهم القضايا التي تهم المجتمعات حالياً وهو الانتقال نحو ابتكار تقنيات صناعية جديدة ومستقبلية، مع الحفاظ على البيئة المستدامة والخضراء بما يساعد على الحفاظ عليها والحد من تداعيات التغيير المناخي.

جامعة الشارقة
كلية الهندسة
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