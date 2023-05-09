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«حمدان بن محمد الذكية» تبحث تطوير التعاون مع «الطيران المدني»

منصور العور وسيف السويدي والحضور عقب اللقاء (من المصدر)
10 مايو 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني ترأسه سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة، وذلك خلال زيارةٍ أجراها الوفد لمقر الجامعة. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين الجامعة والهيئة، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الابتكار وتحفيز التميز ورفع كفاءة الأداء.
وقال الدكتور منصور العور: «نتشرف بمواصلة تطوير تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني، بما يتواءم مع رؤانا المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية أكاديمياً ومهنياً، وتعزيز مهاراتها في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، إيماناً بأهمية دور أبناء وبنات الوطن باعتبارهم صُنَّاع المستقبل وحجر الأساس ضمن الاستراتيجيات والبرامج الرامية لترسيخ ريادة دولتنا في مُختلف المجالات. ونتطلع لرفع مستوى شراكتنا الثنائية بما يقضي إلى تعزيز القدرات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمنهجيات على نطاقٍ أوسع.»
ومن جهته، قال سيف محمد السويدي: «نحن فخورون بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لإطلاق برنامج الدبلوم المهني في إعداد قادة التميز والفكر الاستراتيجي. وبصفتنا جهة حكومية رائدة، فإننا ندرك أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والتميز بين موظفي الحكومة، ونحن على يقين بأن هذا البرنامج سيلعب دوراً حيوياً في تنمية معارف ومهارات الكفاءات الوطنية وتمكينهم من قيادة فرق العمل بفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية».

جامعة حمدان بن محمد الذكية
منصور العور
الهيئة العامة للطيران المدني
سيف محمد السويدي
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