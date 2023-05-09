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شراكة بين معهد الابتكار التكنولوجي و«أمازون ويب»

شراكة بين معهد الابتكار التكنولوجي و«أمازون ويب»
10 مايو 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً، وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أمس، توقيعه اتفاقية جديدة مع خدمات أمازون ويب لاستكشاف تطبيقات الحوسبة الكمية.
وبفضل هذه الاتفاقية، سيحصل معهد الابتكار التكنولوجي على إمكانية الوصول إلى مجموعة من تقنيات الحوسبة الكمية الرائدة عبر أمازون براكيت - خدمة الحوسبة الكمية المقدمة من خدمات أمازون ويب. وعلاوة على ذلك، سيتسنى لباحثي معهد الابتكار التكنولوجي الاستفادة من المصادر الحوسبية عالية الأداء التي تحظى بها خدمات أمازون ويب واستخدامها في أعمالهم على أمازون براكيت الرامية إلى استكشاف الأسئلة البحثية في تكنولوجيا التعلم الآلي والكيمياء الحاسوبية وعمليات التطوير. يذكر أن أمازون براكيت تعد خدمة حوسبة كمية مدارة بالكامل ومصممة لدعم وتسريع الأبحاث العلمية وتطوير البرمجيات لأغراض الحوسبة الكمية.
وسيتمحور تركيز اتفاقية الأبحاث التعاونية على دعم معهد الابتكار التكنولوجي في استكشاف الأسئلة البحثية التي يتناولها مركز بحوث الكوانتوم التابع له ودراسة إمكانية توظيفها لإيجاد تطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي واكتشاف العقاقير والشؤون المالية والخدمات اللوجستية ومحاكاة الإجراءات الصناعية.

أمازون ويب سيرفسز
معهد الابتكار التكنولوجي
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