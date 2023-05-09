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جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر دولي بالهند

جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر دولي بالهند
10 مايو 2023 01:41

نيودلهي (وام) 

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شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي الثاني حول الهندسة والتكنولوجيا والإدارة الذي نظمه معهد سري ناناريه في منطقة آدور في الهند مؤخراً.
مثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات كمتحدث رئيسي، الذي قدّم عرضاً افتراضياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والخاصة بالمتحدثين الرئيسيين، وشارك بورقة بحثية تحت عنوان: «دور التعليم العالي في تقليل آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، موضحاً دور جامعة الإمارات كنموذج مؤسسي في تحقيق الأهداف العالمية والمساهمة في تقليل آثار التغير المناخي.
وأشار الدكتور أحمد مراد في مداخلته إلى أن جامعة الإمارات، ومنذ نشأتها، تحرص على تعزيز مساهماتها العلمية عالمياً، وتعمل على تحقيق رؤيتها العالمية.

جامعة الإمارات
الهند
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