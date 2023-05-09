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برنامج توعوي حول «مرض الثلاسيميا»

برنامج توعوي حول «مرض الثلاسيميا»
10 مايو 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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 أطلق مستشفى الجامعة بالشارقة، أمس الأول، برنامجاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمرض انيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا»، في ندوة علمية تضم التخصصات كافة، وذلك في المدرج الرئيسي بمقر المستشفى في الإمارة.
واحتوى البرنامج على محاضرات علمية للأطباء وأخرى توعوية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية مع استشاري أمراض الدم، وتوفير فحص صورة الدم لأول 100 من المشاركين في البرنامج. 
وقال الدكتور حكم ياسين، المدير الطبي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجامعة بالشارقة: «إن الطاقم الطبي بالمستشفى يتعامل بشكل يومي مع مرض الثلاسيميا، سواء من خلال التشخيص المبكر أو علاج المرضى»، لافتاً إلى أن الندوة تهدف إلى توعية المرضى والأطباء بالمرض، والوقاية من حدوث المرض.

مستشفى الجامعة
الشارقة
اليوم العالمي للثلاسيميا
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