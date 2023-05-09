«الطوارئ والأزمات»: الإمارات تبنًت نهجاً استباقياً في تعاملها مع «كورونا»

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تعاملها مع أزمة كوفيد19.

وقال الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تبنت دولة الإمارات نهجاً استباقياً في تعاملها مع أزمة كوفيد19، ونعلن اليوم عن تشكيل (مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) من أجل رؤية واضحة واحدة (دولة آمنة وقادرة على الصمود) وليستمر هذا النجاح ونجني مزيد من الإنجازات».

تبنت دولة #الإمارات نهجاً استباقياً في تعاملها مع أزمة #كوفيد19، ونعلن اليوم عن تشكيل "مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" من أجل رؤية واضحة واحدة "دولة آمنة وقادرة على الصمود" وليستمر هذا النجاح ونجني مزيد من الإنجازات. pic.twitter.com/FELnP2ACWZ — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 9, 2023