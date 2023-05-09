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الإمارات

«الطوارئ والأزمات»: الإمارات تبنًت نهجاً استباقياً في تعاملها مع «كورونا»

جانب من العاصمة أبوظبي
9 مايو 2023 23:34

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في تعاملها مع أزمة كوفيد19.
وقال الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تبنت دولة الإمارات نهجاً استباقياً في تعاملها مع أزمة كوفيد19، ونعلن اليوم عن تشكيل (مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) من أجل رؤية واضحة واحدة (دولة آمنة وقادرة على الصمود) وليستمر هذا النجاح ونجني مزيد من الإنجازات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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