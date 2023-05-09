مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي لـ«الاتحاد»: رسالتنا استشراف المستقبل وإدارة الابتكار وإسعاد المتعاملين

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن حكومة الفجيرة اعتمدت منظومة التميز الحكومي التي يقودها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بالتوأمة مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة والارتقاء بأدائها على المستوى الفردي والمؤسسي، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في دعم ركائز التنمية التي تشهدها الإمارة على جميع المستويات، وترسيخ مفاهيم الريادة والتميز والإبداع فيها.

وقال الكعبي: أطلق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي مشروع خبراء الفجيرة «خبير×» والذي يعد نواة للخبراء المختصين في الإمارة، والذين سيسهمون بدور بارز في تحول قطاعات النمو المستقبلية في الإمارة، بما يتوافق مع خطة الفجيرة والأولويات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف المشروع إلى تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر المحلية لإعداد خبراء متخصصين في مختلف المجالات مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والبرمجة، وتعميق فهمهم للتوجهات القادمة للإمارة، وكذلك تطوير مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء مرجع عالمي في مجال إعداد أفضل الخبراء لصناعة مستقبل إمارة الفجيرة، ودفع عجلة التنمية في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية العالمية للدولة.

وأضاف: يستند نظام مشروع خبراء الفجيرة إلى خليط من الدراسات الأكاديمية وخبرات العمل المكثفة وتعلم العديد من المهارات الداعمة للتخصص. ويأتي ذلك من إيمان إمارة الفجيرة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري من الإماراتيين المتخصصين والذين سيساهمون في بناء وتشكيل مستقبل الإمارة. وقد تم استحداث المشروع بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة والمعروفة على مستوى العالم.

تمكين مؤسسات القطاع الحكومي

وأشار في حوار لـ«الاتحاد» إلى أن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يسعى إلى تحقيق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي تتمثل بتمكين مؤسسات القطاع الحكومي بالإمارة من التفوق في أدائها وأنظمتها وخدماتها، ويحقق البرنامج رؤيته بتطبيق الرسالة التي تتلخص في تحقيق التمكين لمؤسسات القطاع الحكومي في الإمارة والعاملين فيها من خلال تطبيق معايير التميز العالمية، مشيراً إلى أن نشأة البرنامج جاءت بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رقم (4) لسنة 2021 القاضي بإنشاء «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي»، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية.

وعن أهداف البرنامج قال د. الكعبي: «يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي بإمارة الفجيرة من التفوق بالأداء والخدمات، واكتشاف وتطوير الطاقات البشرية، ودعم سياسة التميز والإبداع في عمل المؤسسات الحكومية المحلية وخلق التنافس بينها ضمن معايير التميز العالمية، إضافة إلى تأسيس ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الدوائر المحلية والقطاع الخاص إقليمياً وعالمياً. كما يتولى البرنامج وضع أسس ومعايير التميز في الأداء الحكومي، وتقييم وتحكيم الجائزة، وتقديم الدعم المهني اللازم.

وتأتي فروع البرنامج كالتالي: جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، ومركز إعداد القادة، ومركز الفجيرة للابتكار.

ثلاثة فروع رئيسة

وحول الفئات الرئيسة التي يتضمنها البرنامج، أوضح د. الكعبي أن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يتضمن ثلاثة فروع رئيسة هي: برنامج جائزة التميز، وبرنامج التطوير القيادي، وبرنامج دعم التميز والإبداع المؤسسي، حيث يتولى برنامج جائزة التميز وضع أسس ومعايير التميز في الأداء الحكومي، وتقييم وتحكيم الجائزة، وتقديم الدعم المهني اللازم، وتوكل إلى برنامج التطوير القيادي مهام وضع نظام اكتشاف القيادات الإدارية واستقطاب العناصر البشرية وتطويرها، بينما يتولى برنامج دعم التميز والإبداع المؤسسي دراسة الاحتياجات التطويرية للدوائر وتقديم الدعم الفني والمهني لها.

مجلس الأمناء

تم تشكيل مجلس أمناء وتعيين أمين عام ومدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بصدور قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمرسوم أميري بشأن تشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي. ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2022، بتشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وعضوية كل من الدكتور سعيد مطر سعيد الصريدي، وخليفة راشد عبدالله الصريدي، وخليفة عبيد سعيد الكعبي، وحصة حميد عبدالله الشرع، وحليمة عبدالله محمد المطروشي، والدكتورة عائشة سالم محمد الصريدي. كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (11) لسنة 2022، والذي نصّ على تعيين مدير الديوان الأميري محمد سعيد الضنحاني أميناً عاماً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (12) لسنة 2022، بتعيين الدكتور سليمان محمد عبدالله الخطيبي الكعبي مديراً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

خدمات سبع نجوم

أشار الدكتور سليمان الكعبي إلى أهمية رسالة ودور منظومة التميز الحكومي في الفجيرة، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة أولها «تحقيق الرؤية»، ويتضمن هذا المحور أربعة معايير رئيسية هي: خطة الفجيرة، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم والحكومة الرقمية، حيث تمثل مرتكزات العمل الحكومي الأساسية والتي من خلالها تعمل الجهات الحكومية في تحقيق رؤية الحكومة والهدف الأسمى لتحقيق السعادة والإيجابية وجودة الحياة في المجتمع، ويتم مراعاة مدى تطبيق المعايير بناءً على طبيعة عمل الجهة الحكومية والمهام المنوطة بها في قانون التأسيس من حيث كونها جهة خدمية وجهة تنظيمية رقابية، أو من جهات الدعم الحكومي ومدى مساهمة الجهة في تحقيق أهداف ومؤشرات خطة الفجيرة.

استشراف المستقبل

يتضمن المحور الثاني «الابتكار» معيارين رئيسيين هما: استشراف المستقبل وإدارة الابتكار، ويتم مراعاة مدى تطبيق كل من المعيارين بناءً على طبيعة عمل الجهة الحكومية، من خلال استشراف المستقبل وتحديد أهم عناصر الغموض الكامنة في محيطها الخارجي ومدى تأثير هذه العناصر على عملها، كما يركز المحور على مدى تطبيق الجهة لاستراتيجية الابتكار، وذلك لإعداد وتنفيذ المبادرات الريادية والمبتكرة في مجال عملها الرئيسي، والعمليات والخدمات والبرامج التي تطبقها لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لإسعاد المتعاملين والمعنيين.

أما المحور الثالث فيتضمن أربعة معايير رئيسية هي: رأس المال البشري، والممتلكات والموارد، الحوكمة، والاتصال الحكومي، حيث يتم تطبيق هذه المعايير في الجهة الحكومية حسب طبيعة عملها، من حيث نوعية وحجم الموارد والممتلكات التي تستخدمها وآليات الاستفادة منها وإدارتها وتطويرها بطرق ابتكارية جذرية.

جوائز الفجيرة للتميز الحكومي

قال د. الكعبي: تم اعتماد هيكل جوائز الفجيرة للتميز الحكومي، حيث تنقسم أولاً إلى جائزة الجهة المحلية الرائدة وتتضمن جوائز على مستوى المحاور الرئيسية الثلاثة، وهي جائزة أفضل جهة في مجال الابتكار، وجائزة أفضل جهة في مجال الممكنات، وثانياً الجوائز على مستوى المعايير الرئيسية، وهي جائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، وجائزة أسعد بيئة عمل، وجائزة أفضل جهة في مجال الحوكمة.

بينما تتضمن جوائز التميز الإداري جائزة أفضل موقع إلكتروني، وجائزة أفضل تطبيق ذكي، وجائزة أفضل مشروع داعم للسياحة وأفضل مشروع داعم للاقتصاد وأفضل مشروع مشترك. كما اعتمدت أوسمة الفجيرة للتميز والتي تشمل كافة الوظائف في الجهات الحكومية المحلية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها الوظيفية، ويتصف شاغلوها بالتميز الفردي والتفوق الوظيفي، سواءً كانت وظائف قيادية أو إشرافية أو غير إشرافية ضمن ثمانية أوسمة، القائد المتميز، المجال الإشرافي، فئة الشباب، مجال خدمة المتعاملين، الوظائف المتخصصة، أفضل مبتكر، أفضل موظف ميداني، وأفضل موظف إداري.