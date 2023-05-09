كاميرات مراقبة في المقصب المركزي برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تزويد المقصب المركزي بالفلية بكاميرات مراقبة، بهدف التحقق من تقديم أفضل أنواع الخدمة وتطبيق كافة الممارسات الصحية المعتمدة.

وذكرت الصحة العامة أن مقاصب إمارة رأس الخيمة الثلاثة تشهد تحديثاً دائماً لكافة مرافقها وإمدادها بكافة المستلزمات التي تقدم خدماتها المختلفة على أكمل وجه، والمتعلقة بالمعدات والآليات والكوادر البشرية المؤهلة العاملة وغيرها.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة، لـ«الاتحاد»: إن مقاصب إمارة رأس الخيمة العاملة تستقبل أعداداً متفاوتة من الحيوانات المختلفة، وذلك على مدار العام، تزداد أعدادها خلال فترات العيد، بالتحديد عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي تتجه من خلالها دائرة البلدية إلى توجيه خدمات التطوير والتحسين والصيانة وتفقد احتياجات ومستلزمات المقاصب باستمرار، بهدف تقديم خدماتها على أكمل وجه للجمهور المستهلك.

وذكرت أن المقاصب وخلال شهرين شهدت عمليات ذبح بلغت نحو 13820 رأساً من الأغنام «ماعز وضأن»، كما تم ذبح 188 رأساً من الأبقار و203 رؤوس من الجمال، أي بإجمالي 14211 رأساً، وقامت المقاصب برفض 9 رؤوس من الأبقار والجمال وإرجاعها إلى العملاء، لإخضاعها للعلاج وإكمال شفائها، بعد أن تم اكتشاف إصابتها ببعض الأمراض نتيجة الفحص الطبي الذي تم تنفيذه عليها للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الأعمال التطويرية

أشارت شيماء الطنيجي إلى أنه بالنسبة للأعمال التطويرية الواقعة على مقاصب الإمارة الثلاثة، فهي تشهد إمدادها بمستلزمات العمل من الآلات والأدوات والزي المخصص لجميع العاملين.

وأشارت إلى أن المقاصب خاضعة لأعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعاقة سير العمل في أي وقت، مع تركيب كاميرات مراقبة بالمقصب المركزي بالفلية، للتأكد من تنفيذ الممارسات الصحية الجيدة وضمان جودة الخدمة المقدمة. وأضافت: «ويتم عمل صيانة دورية لجميع الأجهزة والمعدات بالمقاصب من قبل شركة متخصصة تتعاقد معها البلدية ليتم التأكد من جاهزية وكفاءة المعدات بالمقصب، وتلافي أي أعطال لسير العمل بالمقاصب».