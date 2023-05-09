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«بلدية رأس الخيمة» تنقل 4 خدمات إلى مراكز تسهيل

«بلدية رأس الخيمة» تنقل 4 خدمات إلى مراكز تسهيل
10 مايو 2023 01:41

رأس الخيمة (وام)

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 تسعى دائرة بلدية رأس الخيمة إلى تحسين متطلبات العمل اليومية وترسيخ مكانة الإمارة كإمارة رائدة وعصرية.
وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية، أن الدائرة تضع المتعاملين على رأس أولوياتها، ونعمل دائماً على تطوير الخدمات من أجلهم، حتى نتمكن من تقديمها بكل فعالية وكفاءة ومرونة.
وتحقيقاً للربط الإلكتروني والتعاون المشترك، فقد تم نقل أربع خدمات من مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى مراكز تسهيل التالية: مركز بيانات الإمارات لخدمات متابعة المعاملات «رأس الخيمة»، ومركز الإنجاز لخدمات رجال الأعمال «الرمس»، ومركز الظيت لتخليص المعاملات «الظيت»، ومركز ترابط للتوعية والتوجيه «الخران»، ومركز أعمال إنفستمنت «الجويس».  
كما سيتم إطلاق الخدمات وتقديم الطلب عليها من مراكز تسهيل مباشرة، وهي كالتالي: فصل قطع الأرض ودمج قطعة الأرض، وإصدار الاشتراطات التخطيطية على قطعة الأرض، وطلب منحة.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
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