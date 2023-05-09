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«المعاشات» تطلق حملة التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد

«المعاشات» تطلق حملة التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد
10 مايو 2023 01:40

سامي عبد الرؤوف (دبي)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة إعلامية تستهدف نشر ثقافة التخطيط الاستباقي ودوره في مرحلة ما بعد التقاعد، وسوف تتناول الحملة التي تأتي تحت شعار «كن مستعداً» التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد من الناحية المالية، والقانونية، والنفسية، والاجتماعية.
وقالت الهيئة في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يظل من الموضوعات المهمة التي تطرح في الكثير من المناسبات والمنابر الإعلامية، وأنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع من جهة ذات اختصاص في شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأضافت: باعتبار الهيئة واحدة من الجهات المعنية بإدارة منظومة التقاعد في الدولة ومع امتداد مظلة التأمين الاجتماعي إلى أكثر من 95.000 مشترك، وأكثر من 27.000 متقاعد، وأكثر من 18.000 مستحق، إضافة إلى الخبرات التي تمتلكها الهيئة في مجال الاستثمار، فإن مناقشة موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يتقاطع بشكل مباشر مع مجالات عملها. 
وأكدت الهيئة أنها ستعمل على مشاركة كافة هذه الخبرات مع الفئات المستهدفة بالحملة من أجل تعزيز قدرتها على إدارة المراحل التي تسبق التقاعد وما بعدها بطريقة آمنه وفعالة».
وأشارت إلى أنها تسعى من خلال الحملة للتركيز على نشر ثقافة التخطيط الاستباقي، والتوعية بالممارسات الإيجابية التي تضمن للمؤمن عليه الوصول إلى رحلة تقاعد آمنة، وتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للمؤمن عليهم، والتوعية بأثر زيادة سنوات الخدمة على المنافع التأمينية للمؤمن عليه، والفترات الهامة في رحلة التقاعد وكيف نستفيد منها، والتخطيط للتقاعد من الناحية النفسية والاجتماعية.
ودعت الهيئة، فئات المستفيدين والجمهور بشكل عام إلى متابعة الحملة من خلال الأخبار الصحفية، وقنوات التواصل الاجتماعي، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وعدم التردد في التواصل مع الهيئة، من خلال أي من قنواتها الإعلامية أو غيرها للاستفسار عن الحملة والموضوعات التي ستعرض لها من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من إطلاقها.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
المعاشات
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