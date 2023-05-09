بالشراكة مع صحيفة «الاتحاد»: «تريندز» يحتفي بتخريج دفعة جديدة من موظفي مكتب شؤون الإعلام

أبوظبي(الاتحاد)

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع صحيفة «الاتحاد» بتخريج دفعة جديدة من المتدربين التابعين لمكتب شؤون الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب الذين انتسبوا إلى الدورة التدريبية المكثفة، حول إعداد التقارير وتقدير موقف التي عُقدت في مقر «تريندز» بأبوظبي، واستمرت أربعة أيام وقدمها خبراء في المركز بإشراف إدارة التدريب، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية وأهدافه لعام 2023.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات موظفي المكتب في قراءة الأحداث ووضع تصورات حولها، والارتقاء بمهاراتهم العلمية، وتمكينهم من أدوات التحليل السياسي، إلى جانب انخراطهم في تطبيقات عملية حول كيفية صياغة التقارير، وأوراق تقدير الموقف في مجالات اهتمامهم ونطاق عملهم.

وفي ختام الدورة، وزع الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وإبراهيم علي خادم مدير إدارة التراخيص والمحتوى الإعلامي في مكتب تنظيم الإعلام، شهادات التخرج والتقدير على الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة للالتحاق بالدورة التدريبية، التي أكسبتهم مهارات نوعية وفريدة في إعداد التقارير والتحقيقات اليومية وأوراق تقدير الموقف المتخصصة.

وقال الدكتور محمد العلي: إن مركز تريندز أخذ على عاتقه تمكين الشباب ودعمهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى إكسابهم أدوات البحث العلمي الدقيق ومهاراته، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية جاءت ضمن خطة «تريندز» لتأهيل وإعداد جيل من الكوادر الشابة المؤهلة بحثياً ومعرفياً، والقادرة على استشراف المستقبل بالمعرفة.

بدوره، أشاد إبراهيم علي خادم بجهود مركز تريندز ونشاطاته البحثية، وقال إنه بات من بين المراكز الأكثر أهمية في المنطقة بما يقدمه من خدمات معرفية، مضيفاً أن الدورة التدريبية لموظفي مكتب شؤون الإعلام جمعت بين الجانبين النظري والعلمي، وهدفت إلى تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، كما أنها ستعزز فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

وكان صقر الشريف مدير إدارة التدريب والتطوير بالمركز الذي أدار الحفل، قد رحب بالحضور، مؤكداً أن مركز «تريندز» وضع نصب عينه، وضمن أهدافه الاستراتيجية الكبرى، تمكين الشباب وتأهليهم ودعم حركة البحث العلمي بما يحقق الاستدامة ويؤسس لمستقبل مشرق.