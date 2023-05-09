تعاون بين «إعلامي الشارقة» و«تريندز»

أبوظبي(الاتحاد)

بحث المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في المجالات البحثية والدراسات والتدريب والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب ذات العلاقة باختصاص الطرفين ومجالات عملهما، والاطلاع على أفضل الممارسات لدى كل منهما.

جاء ذلك خلال استقبال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مسرح المجاز بالشارقة، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، وحضر اللقاء علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعددٌ من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، ومسؤولون من الطرفين.

وثمّن علاي الدور المحوري البنّاء الذي يقوم به مركز تريندز للبحوث والاستشارات في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيداً برؤية المركز الاستشرافية، وتوجهاته العالمية، ورسالته العلمية السامية، وأهدافه الداعمة للإبداع المعرفي والثقافي وللعلوم الاجتماعية. وذكر علاي أن النتاج البحثي والفكري لـ «تريندز» يمتاز بالرصانة والموثوقية والدقة والأطروحات الواقعية والموضوعية، كما تتميز دراساته وأبحاثه بمعالجة قضايا إقليمية وعالمية برؤية استراتيجية تستهدف مختلف أطياف الجمهور، مشيداً بجهود المركز في تمكين الباحثين الشباب وإعدادهم وتأهيلهم لحمل رسالة العلم والمعرفة. بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أهمية تضافر الجهود وفتح قنوات تواصل ومدّ جسور التعاون بين الجهات والمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والعلمية، بما يعزز العمل الثنائي وينمّي فرص تبادل الخبرات لمواصلة النهوض بالمخرجات العلمية والبحثية والإعلامية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.