اليمين الحاسمة تنهي نزاعاً على قرض بين شخصين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنهت اليمين الحاسمة نزاعاً قضائياً بين طرفي نزاع على قرض مالي بقيمة 163 ألف درهم وكان أحد الأشخاص قد رفع دعوى قضائية ضد آخر، طالب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 163.200 درهم والتعويض بمبلغ 5.000 درهم عن الضرر الذي أصابه، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأوضح في دعواه أنه قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 163.200 درهم بواقع دفعات عبر حسابه، ولدى مطالبة الأخير برد المبلغ سالف البيان ماطل في السداد، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 163.200 درهم والتعويض بمبلغ 5.000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به، وكذلك إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ادعى أن المدعى عليه قد اقترض منه مبلغ 163.200 درهم ولم يقم برد مبلغ القرض، وكان المدعى عليه في رده على الدعوى أنكر المطالبة موضوع الدعوى، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وحدد صيغتها. وكانت المحكمة قد أجابت طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي وكان المدعي قد وافق على حلف اليمين وقام بأدائها وفقاً للصيغة المذكورة، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة مديونية المدعي قبل المدعى عليه بمبلغ 163.200 درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعي المبلغ.

وعن الطلب الثاني وهو التعويض بمبلغ 5.000 درهم عن الأضرار المادية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ومطل الأخير في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، والمحكمة ترى في مبلغ 5.000 درهم التعويض الجابر للأضرار المادية، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.