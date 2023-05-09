«شرطة الشارقة» تنظم جلسة للخدمات الرقمية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة التركيز للخدمات الرقمية، بمقر متحف الشارقة للسيارات القديمة، حضرها مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وإسعادهم.

وشهد الجلسة، المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة، ورؤساء الأقسام ومديرو الأفرع بالإدارة، وعدد من ضباط الاختصاص، وشركاء القيادة والمتعاملين.

وأتاحت الجلسة فرصة أمام الشركاء والمتعاملين لتقديم أفكارهم وآرائهم حول الخدمات الرقمية المقدمة لهم، والتحديات التي قد تواجههم، والنظر في إمكانية طرح أفكار جديدة وممارسات من شأنها تطوير الخدمات الذكية المقدمة.

وأكد المقدم خالد الكي، أن الهدف من عقد جلسات التركيز على المتعاملين هو الوصول لأفضل الأفكار، والمقترحات التي قد تساهم بشكل مباشر في تطوير بعض الخدمات، وتذليل التحديات التي قد تواجه المتعامل مستقبلاً، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما يدعم توجهات وأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.