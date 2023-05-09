شرطة عجمان تناقش تعزيز جودة العمل الشرطي

عجمان (وام)

ترأس العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات في شرطة عجمان.

ورحب العميد النعيمي بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بالتميز الذي تحققه القيادة في مجال إسعاد المتعاملين من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة، والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

واطلع خلال الاجتماع على نتائج قياس أداء وإنتاجية الفرق في مراكز الشرطة الشاملة، وناقش مع أعضاء اللجنة سبل تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.

كما تم استعراض نتائج استطلاع رأي رضا المتعاملين 2022، الصادر من حكومة عجمان.